All Mr. Olympia champions. From 1965 to now.



-Larry Scott

-Sergio Oliva

-Arnold Schwarzenegger

-Francesco Maria Columbu

-Frank Zane

-Chris Dickerson

-Samir Bannout

-Lee Haney

-Dorian Yates

-Ronald Dean Coleman

-Jason Isaac Cutler

-Dexter Tyrone Jackson

-Phil Heath

-Shawn Rhoden

WATCH VIDEO: