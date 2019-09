Mr. Olympia 2019 Results and Scorecards

The official Mr. Olympia 2019 results and score cards

Men’s Open Results

1. Brandon Curry

2. William Bonac

3. Hadi Choopan

4. Dexter Jackson

5. Roelly Winklaar





Classic Physique Results

1.Chris Bumstead

2. Breon Ansley

3. George Peterson

4. Keone Pearson

5. Chen Kang







Men’s 212 Results

1. Kamal Elgargni

2. Derek Lunsford

3. Shaun Clarida

4. John Jewett

5. Ahmad Ashkanani





Men’s Physique Results

1. Raymont Edmonds

2. Andre Ferguson

3. Kyron Holden

4. Brandon Hendrickson

5. Ryan Terry





Women’s Physique Results

1. Shanique Grant

2. Sarah Villegas

3. Natalia Abraham Coelho

4. Daniely Castilho

5. Laura Pintado Chinchilla





Women’s Figure Results

1. Cydney Gillion

2. Latorya Watts

3. Nadia Wyatt

4. Jessica Reyes Padilla

5. Carly Starling-Horrell





Fitness Results

1. Whitney Jones

2. Missy Farrell

3. Jaclyn Baker

5. Tiffany Chandler





Bikini Results

1.Elisa Pecini

2. Janet Layug

3. Angelica Teixeira

4. Lauralie Chapados

5. Jennifer Dorie